Curling-VM: Nytt tap for Noreg

sport

Laga følgde kvarandre lenge, men Noreg måtte sjå seg slått etter at kampen gjekk til ekstraomgang.

Det norske laget, med skip Steffen Walstad, starta den første omgangen med å liggje under 0-3, men tok igjen det sveitsiske forspranget i andre omgang. Etter ein poenglaus tredjerunde kneip Noreg og Sveits eitt poeng kvar i dei to neste omgangane. Omgang seks og sju enda utan poeng, og stillinga var då 4–4.

Det såg lovande ut då Noreg gjekk opp i 6-4-leiing etter niande omgang, men to sveitsiske poeng i sisterunden, og to i ekstraomgangen gjorde at det norske laget gjekk på sitt andre strake tap i meisterskapen.

Onsdag gav det norske laget opp etter sju rundar på stillinga 8–2 til Canada.

Etter ni spelte kampar ligg Noreg på fjerdeplass, med seks sigrar og tre tap. Dei to beste i grunnspelet går rett til semifinale, mens dei fire neste får spele utslagskampar om dei to siste semifinaleplassane.

Ved sida av Walstad består det norske laget av Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten og Markus Høiberg.

(©NPK)