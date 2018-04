Viktig siger mot Sverige for Team Walstad

sport

Fram til omgang åtte hadde dei to laga tatt kvart sitt poeng i kvar sin omgang med unntak av ein poenglaus andreomgang.

I den åttande omgangen stal Noreg med seg eitt poeng, og gjekk opp i leiinga 4–3. Ein poenglaus niande omgang vart etterfølgt av eit nytt norsk poeng i den tiande og avgjerande omgangen, noko som sørgde for ein viktig 5-3-siger for Walstad & co.

Resultatet gjer at det norske laget no er i delt turneringsleiing med svenskane. Begge dei to laga har seks sigrar og eitt tap på dei sju første kampane, men både Canada og Skottland kan komme opp på same tal sigrar om laga vinn sin sjuande kamp.

Tidlegare på kvelden trekte Noreg det lengste strået i den svært jamne VM-kampen mot Kina. 6-5-sigeren var då Noregs femte på seks kampar.

Etter sju omgangar hadde laga tatt eitt poeng kvar i annankvar omgang. I åttande omgang sørgde det norske laget for to viktige poeng. Med eitt poeng til Kina i den niande omgangen heldt det med eitt poeng for Noreg, som då hadde siste stein.

Team Walstad starta VM på ein prikkfri måte med fire strake sigrar. Deretter kom det eit tap mot Russland. På det norske laget spelar Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad.

Dei to beste i grunnspelet går rett til semifinale, mens dei fire neste får spele utslagskampar om dei to siste semifinaleplassane.

