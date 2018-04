Ny remis for Carlsen i Tyskland

sport

Carlsen spelte med kvite brikker, men klarte aldri å tilrive seg noko skikkeleg initiativ. Partiet hamna raskt i eit sluttspel der det objektivt sett blei klart at det ville hamne i remis. Det tok berre i underkant av tre timar før kampen var over.

Carlsen meinte at han hadde pressa i oppgjeret, og han ville ikkje gi seg så lenge han følte at det var ein viss sjanse for siger.

– Eg følte heilt klart at eg pressa han, sa Carlsen.

Ifølgje nettstaden Matt & Patt har ikkje Carlsen slått Vachier-Lagrave på 27 månader. Dei to har spelt sju gonger mot kvarandre i denne perioden.

Franske Vachier-Lagrave har vore hyra inn i teamet til Carlsen i samband med dei to siste VM-kampane mot Viswanathan Anand og Sergej Karjakin.

Vachier-Lagrave og Nikita Vitjugov er i delt leiing i turneringa. Carlsen er eit halvt poeng bak med 2,5 poeng.

(©NPK)