VM-tap for Walstad & co.

sport

Team Walstad hadde fått ein prikkfri start på VM med fire sigrar på like mange kampar, men natt til tysdag kom det første tapet.

Noreg fekk ein dårleg start på kampen ettersom Russland tok med seg tre poeng frå den første omgangen, men det norske laget slo tilbake ved å ta to poeng i den neste omgangen.

Laga tok deretter to poeng kvar i dei neste omgangane, før Walstad og lagkameratane gira om og tok poeng i både den sjette og sjuande omgangen.

Med tre omgangar att leidde det norske laget 7-6, men nedturen starta då russarane tok med seg eitt poeng frå omgang åtte.

Den verkelege nådestøyten kom i niande omgang der Russland fekk heile tre poeng, og då hjelpte det lite at Noreg vann den tiande omgangen 1–0.

Tapet gjer at svenskane no er åleine på topp med fem sigrar på like mange kampar. Svenskane slo Sør-Korea 5–4 i sin kamp natt til tysdag, mens Russland med siger over Noreg har to sigrar og to tap.

På det norske laget spelar Magnus Vågberg, Magnus Nedregotten, Markus Høiberg og Steffen Walstad.

Oppdalslaget representerte Noreg i VM også i fjor og vart då nummer åtte, men måtte sjå Thomas Ulsruds rutinerte lag delta i OL. Nedregotten vann derimot OL-bronse i mixed double saman med sambuar Kristin Skaslien.

Dei to beste i grunnspelet går rett til semifinale, mens dei fire neste får spele utslagskampar om dei to siste semifinaleplassane.

(©NPK)