Sju kandidatar har vist interesse for vinter-OL 2026

Det at dei har vist interesse, betyr ikkje at dei faktisk kjem til å bli søkjarbyar. I Stockholm og Sverige er det for eksempel ein ikkje ubetydeleg motstand blant folket, og det er ikkje særleg sannsynleg at dei ender opp som søkjarby til sjuande og sist sjølv om Sveriges olympiske komité ivrar for ideen.

I tillegg til Stockholm har desse vist interesse: Graz (Austerrike), Calgary (Canada), Torino/Milano/Cortina (Italia), Sapporo (Japan), Sion (Sveits) og Erzurum (Tyrkia).

Den første fasen i søkjarprosessen går til oktober 2018.

Den offisielle kandidatprosessen varer frå oktober 2018 til september 2019.

Det er 18 månader til IOC avgjør kven som får vinter-OL om åtte år.

Pyeongchang hadde i si tid berre to motkandidatar for OL i 2018. Beijing hadde berre éin motkandidat for meisterskapen i 2022.

