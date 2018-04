Bjørndalen gir seg: – Fekk hjarteflimmer i sommar

sport

Bjørndalens avgjerd vart bekrefta av hovudpersonen sjølv på ein pressekonferanse i Simostranda Idrettslags klubbhus tysdag. 44-åringen var på gråten då han sa at han gir seg.

Nyheita om at skiskyttaren legg opp vart også fort ei stor nyheit Europa rundt.

– Eg set stor pris på at så mange møter opp her. De (media) har ikkje mast for mykje på meg i vinter. Sesongen var langt under det eg forventa sjølv, sa Bjørndalen.

– Oppkøyringa starta veldig bra. Eg fekk eit første møte med hjarteflimmer i sommar, men kom i trening igjen. Så fekk eg ein ny runde hjarteflimmer seinare på sommaren.

Han fekk så eit hjarteflimmer seinare på hausten før eit høgdeopphald.

Lenge

Det er 25 år sidan Bjørndalen gjekk sitt første verdscuprenn. 20-kilometeren i Kontiolahti enda med 29.-plass. Sidan den gong er det blitt 58 internasjonale meisterskapsmedaljar på seniornivå, blant dei 20 VM-gull og åtte OL-gull.

Skiskyttarkongen frå Simostranda står med i alt 13 olympiske medaljar. Det gjorde han til tidenes vinterolympiar fram til han vart passert av Marit Bjørgen i Sør-Korea. I VM-samanheng vart det til saman 45 pallplassar. Det er ingen i nærleiken av å matche.

Gjekk ikkje OL

44-åringen, som har ein skuffande sesong bak seg, klarte ikkje å kvalifisere seg for det som ville blitt hans sjuande olympiske vinterleikar. Dermed måtte han nøye seg med å vere i Pyeongchang som ein viktig del av støtteapparatet rundt kona Darja Domratsjeva. Saman har dei dottera Xenia, som vart fødd 1. oktober 2016.

Domratsjeva, som tok sølv på fellesstarten og gjekk Kviterussland inn til gull på stafetten i Pyeongchang-OL, har no fire gull, ein sølv og ein bronse i OL. Det gjer henne til tidenes kvinnelege skiskyttar i olympisk samanheng.

Lansert som IBU-president

Bjørndalen har tidlegare uttalt at han ikkje vil hoppe rett inn i ein trenarjobb etter at karrieren er over. Tilbod har det ikkje vore få av for veteranen.

– Eg har fått ein del tilbod dei siste åra, men det har vore litt meir no. Det er jo naturleg når ein begynner å bli litt eldre og har litt erfaring, sa Bjørndalen til NTB for to veker sidan.

– Å bli trenar direkte etter ein karriere (som løpar) … eg trur at det ikkje er heilt optimalt fordi ein er litt inhabil. Du ser ikkje det store bildet. Det er veldig mange vegar til å nå målet. Du bør nok få litt avstand til det for å bli ein god trenar, la han til.

Avgåande IBU-president Anders Besseberg har også lansert Bjørndalen som ein mogleg etterfølgjar i vervet. Bjørndalen har tidlegare vore ein del av IOCs utøvarkomité.

