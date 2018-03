Trenaren til Fourcade gir seg

sport

To dagar etter 52-årsdagen sin bekrefta Bouthiaux onsdag opplysningar i avisa L'Equipe om at han vel å gi seg etter 11 år som landslagstrenar for Frankrike.

Særleg knytast perioden hans til den eventyrlege suksessen til Fourcade. 29-åringen har i dei to siste OL samla fem gull og to sølv. Dessutan har Fourcade sikra seg alle fem individuelle samanlagttrofé i verdscupen kvart av dei tre siste åra. Denne sesongen var han på pallen i alle verdscuprenn unntatt det aller siste.

Skiskyttarforbundet til Frankrike har enno ikkje offisielt stadfesta avgangen til Bouthiaux.

