Neuer på første treningstur etter beinbrotet

sport

Klubblaget til Neuer Bayern München opplyste at han gjennomførte to ti minutt lange joggeturar med ein fysisk trenar då han tok eit nytt viktig steg mot comeback.

Neuer, som blei 32 år tysdag, postert ein video på Facebook med bildeteksten: «Fantastisk, ute for første gong».

Tyskland- og Bayern-keeperen fekk eit brot i foten for tredje gong i september 2017, men håpar å vere tilbake på bana til slutten av sesongen i Tyskland, slik at han kan rekke VM-sluttspelet i Russland i juni.

Neuer forklarte derimot i eit intervju med nettsida til klubben førre veke at han ikkje vil forhaste seg, sidan eit for raskt comeback kan bety slutten på karrieren. Tyskaren har ikkje sett ein dato for når han skal vere tilbake mellom stengene.

Landslagssjefen til Tyskland Joachim Löw blir verande optimistisk på vegner av Neuer og uttalte førre veke at Neuer er i rute til å rekke meisterskapen i Russland i sommar.

(©NPK)