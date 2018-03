Den greske toppserien blir tatt opp att

sport

Kaos har råda i gresk fotball den siste tida. Det toppa seg i storkampen mellom PAOK og AEK tidlegare denne månaden. Like før slutt, på stillinga 0-0, fekk PAOK annullert eit mål på grunn av offside. Då kokte det over for klubbeigar Ivan Savvidis, som storma inn på bana og trua både dommaren og AEK-spelarane.

Bilde antyda også at klubbeigaren var væpna med ein pistol.

PAOK er pålagt poengstraff, men den blei anka. Den siste tida har ein gresk idrettsdomstol sett nærmare på kva som skal skje med den avbrotne 0-0-kampen. Det kan ta tid før ein verdig ligameister blir kåra.

Episoden førte til at alle kampar inntil vidare har vore lagt på is. No er det igjen gitt grønt lys for spel etter at klubbane i toppserien har gått med på ein rekke krav frå styresmaktene.

Blant krava skal det vere poengtrekk og mogleg degradering ved supporterbråk, melder greske medium.

Olympiakos-proff Omar Elabdellaoui sa nyleg til NTB at han er sjokkert over den hendingane den siste tida.

– Kva skal eg sei? Det er sjukt det som skjedde mellom PAOK og AEK. Eg såg jo sjølv kva som skjedde i den kampen. For vår del blei den førre ligarunden avlyst, for ingen kampar blei spelt etter den hendinga. Det er kjedeleg, men eg håpar serierundane går som planlagt etter landskampane. Det blir spennande å sjå kva som skjer med PAOK framover, sa han.

