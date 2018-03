Ingen jubeldag for dei norske NHL-spelarane

sport

For Rangers enda det med eit 3-4-tap mot Philadelphia Flyers, mens Blackhawks tapte 2–5 på heimebane mot Vancouver Canucks.

Det var Andreas Martinsens andre kamp i Blackhawks-trøya, etter at han blei flytt opp frå farmarlaget Rockford IceHogs tidlegare i veka. Han fekk ti minutt på isen, og bidrog med to skot på mål.

Blackhawks er så godt som ute av kampen om sluttspel, med 69 poeng – og 18 poeng opp til LA Kings på den nedste «wild card»-plassen i Western Conference.

Etter torsdagens runde henger draumen om NHL-sluttspel også i ein enda tynnare tråd for Rangers og Mats Zuccarello.

Med åtte kampar igjen av sesongen har laget berre tatt 72 poeng, og det er ti poeng opp til New Jersey Devils, som har den siste «wild card»-plassen i Eastern Conference. Det ligg dermed an til å bli første sesong der/kvar/kor New York Rangers ikkje når eit NHL-sluttspel med Mats Zuccarello på laget.

I torsdagens kamp i Philadelphia, var Zuccarello på isen i nærmare 19 minutt og bidrog med fire skot på mål. Ingen av dei gjekk likevel i nettet, og innsatsen var ikkje nok til å redde Rangers frå tap.

Travis Konecny scora to mål for heimelaget i kampen, mens svenske Jesper Fast sette inn to mål for Rangers. elles scora Travis Konecny, Jakub Vorácek og Oskar Lindblom for Flyers, mens Mika Zibanejad hadde ein scoring for Rangers.

