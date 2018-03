Fem idrettsgigantar i tenkjeboksen

sport

Fem gigantar i norsk idrett er alle i tenkjeboksen ved utgangen av den inneverande skisesongen. Verken Northug, Bjørgen, Svendsen, Bjørndalen eller Svindal har så langt stadfesta at dei står på startstreken også neste vinter.

Skulle alle vende tommelen ned, mister norsk vinteridrett ei handfull medaljegarantistar ein knapt har sett maken til. 160 internasjonale mesterskapsmedaljer har kvintetten innkassert i fellesskap. Av dei er 24 OL-gull og 68 VM-gull.

Med unntak av Petter Northug kom alle heim frå OL i Pyeongchang med medaljar i bagasjen. Bjørgen runda av vinterleikane i Sør-Korea ved å bli tidenes vinterolympiar.

Marit Bjørgen

Langrennsdronninga frå Rognes står med åtte OL-gull og til saman 15 medaljar i olympisk samanheng. Statistikken i VM-samanheng viser 18 gull og i alt 26 medaljar.

Bjørgen har varsla at ho vil ta stilling til sin karriere vidare etter sesongslutt. Noko nytt OL blir det definitivt ikkje på 37-åringen, men satsing fram mot VM i Seefeld neste sesong skal vere aktuelt.

Therese Johaugs retur til konkurranse kan også bli medverkande til at langrennsdronninga forlenger karrieren. Bjørgen signaliserte samtidig så seint som i Falun i helga overfor NTB at det tærer på henne å ikkje kunne bruke meir tid saman med sonen Marius.

Ole Einar Bjørndalen

Skiskyttarkongen frå Simostranda står med åtte OL-gull og i alt 13 olympiske medaljar. I VM-samanheng har det blitt 20 gull og til saman 45 pallplassar. Det er ingen i nærleiken av å matche.

I samband med sist verdscuprennet sist helg i Holmenkollen sa Bjørndalen til NTB at han «må ta ei avgjerd i løpet av et par månader» når det gjeld karrieren som aktiv.

44-åringen, som har ein skuffande sesong bak seg, kom ikkje til OL. Kanskje avsluttar tidenes skiskyttar karrieren i russiske Tjumen kommande helg.

Emil Hegle Svendsen

Skiskyttarkollega Svendsen har tatt fire OL-gull pluss like mange olympiske medaljar av andre valørar. I Pyeongchang reiste han seg meisterleg etter ein blytung start og tok bronse på fellesstarten.

12 gull og i alt 21 medaljar frå ulike VM har også funne vegen til den innhaldsrike merittlista til trønderen.

Etter OL-bronsen på fellesstarten opna han for at karrieren kan vere over.

– Det har vore ei utruleg reise, og alle gode ting tar slutt. Vi får sjå, sa Svendsen til NTB då.

Aksel Lund Svindal

Svindal tok Noregs etterlengta OL-gull i utfor i Pyeongchang. Frå før hadde den skadeplagene romerikingen eitt OL-gull og fem VM-gull i sin fantastiske karriere.

12 internasjonale mesterskapsmedaljer på seniornivå har det blitt i alt.

Det store spørsmålet er om Svindals mykje omtalte kne toler ytterlegare ein sesong. 35-åringen vurderer å køyre VM i favorittbakken i Åre neste vinter.

– Eg har ikkje bestemt meg om vidare satsing, sa Svindal til NTB under OL.

Petter Northug

Medaljegrossisten frå Mosvika har ein blytung sesong bak seg. Svake resultat og sjukdomsproblem øydela OL-moglegheitene. Det kan sette punktum for karrieren til mannen med to OL-gull og 13 VM-gull på samvitet.

I alt har Petter Northug tatt 20 medaljar på internasjonalt seniornivå.

Krinsen rundt skistjerna er hemmelighetsfulle med omsyn til kor vegen går vidare. Ekspertar og skikollegaer sprikjer i sine spådommar om 32-åringen går på ein ny sesong.

Norsk vinteridrett går ei spennande tid i møte. Kanskje blir det et betydeleg stjernefråfall i vår.

(©NPK)