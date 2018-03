Alpin-NM: Unggutane synte veteranane utanfor pallen

sport

Verken Aksel Lund Svindal (35) eller Kjetil Jansrud (32) klarte å køyre inn til passplass under super-G-rennet i alpin-NM fredag. Superduoen blei tilvist til fjerde og femteplass i Hafjell.

Vann gjorde Windingstad som køyrde ned på 1.10,25 minutt. Det heldt til NM-gull, men ikkje med meir enn 3/100-sekund føre Adrian Smiseth Sejersted (23) på sølvplass.

Bjørnar Neteland (26) tok bronse, 0,18 bak Windingstad. Svindal og Jansrud køyrde ned høvesvis 0,32 og 0,49 sekund bak.

– Ekstra gøy

– Målet var å tukte dei aller beste i dag. Eg har eigentleg ikkje lyst til seie at eg er overraska fordi då kan det høyrest ut som eg har vore feig. I dag var eg absolutt ikkje feig, eg var aggressiv og ville vinne, og eg gjorde alt eg kunne for å klare det, sa den doble NM-vinnaren som la til at han var klar over at det var mange gode som stilte til start og som hadde lyst til å vinne.

– Og då er det ekstra gøy å vinne. I dag trefte eg heile vegen, og då visste eg at konkurrentane kunne få det vanskeleg med slå meg, seier Windingstad.

Torsdag vann Windingstad superkombinasjonen og tok slik sin andre NM-tittel under denne meisterskapen. Det er éin NM-tittel mindre enn Marte Berg Edseth, som fredag tok gullet i kvinneklassa. Ho har tidlegare under NM gått til topp i utfor og superkombinasjonen.

Tre gull

– Det er veldig gøy med tre gull, dette hadde eg absolutt ikkje forventa føre NM i år. Når ein er i flytsonen og køyrer bra på ski, i tillegg til å ha god sjølvtillit, er det berre å kose seg nedover.

Edseth vann 0,37 sekund føre Hannah Sæthereng og 0,57 føre Kajsa Vickhoff Lie.

– Kajsa er veldig sterk i super-G, mens Hanna har vist at ho køyrer fort i parti. I dag måtte eg gi gass for å slå begge desse, og det klarte eg. Ragnhild Mowinckel (måtte stå over på grunn av sjukdom) hadde nok vore i hardaste laget, men uansett er eg fornøgd med mi køyring. Målsettingen neste år er å etablere seg i europacupen, seier Edseth.

(©NPK)