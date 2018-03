Alpin-NM: Unggutane skubba veteranane utanfor pallen

sport

Verken Aksel Lund Svindal (35) eller Kjetil Jansrud (32) køyrde inn til passplass under super-G-rennet i alpin-NM fredag. Superduoen blei tilvist til fjerde og femteplass i Hafjell.

Vann gjorde Windingstad som køyrde ned på 1.10,25 minutt. Det heldt til NM-gull, men ikkje med meir enn 3/100-sekund føre Adrian Smiseth Sejersted (23) på sølvplass.

Bjørnar Neteland (26) tok bronse, 0,18 bak Windingstad. Svindal og Jansrud køyrde ned høvesvis 0,32 og 0,49 sekund bak.

Dette var stillinga då 30 av 119 startane hadde køyrt ned bakken.

Torsdag vann Windingstad superkombinasjonen og dermed tok sin andre NM-tittel under denne meisterskapen. Det er éin NM-tittel mindre enn Marte Berg Edseth, som fredag tok gullet i kvinneklassen.

– Det er veldig gøy med tre gull, dette hadde eg absolutt ikkje forventa føre årets NM. Når ein er i flytsona og køyrer bra på ski, i tillegg til har god sjølvtillit, er det berre å kose seg nedover.

Edseth vann 0,37 sekund føre Hannah Sæthereng og 0,57 føre Kajsa Vickhoff Lie. Ho har tidlegare under NM gått til topp i utfor og superkombinasjonen.

– Kajsa er veldig sterk i super-G, medan Hanna har vist at ho køyrer fort i parti. I dag måtte gi gass for å slå begge desse, og det klarte eg. Ragnhild Mowinckel (måtte stå over på grunn av sjukdom) hadde nok vore i hardaste laget, men uansett er eg fornøgd med køyringa mi. Målsetjinga neste år er å etablere seg i europacupen, seier Edseth.

