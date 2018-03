Norsk storsiger mot Kroatia i EM-kvalifiseringa i handball

sport

Dei norske jentene somla ikkje med å feste grepet om kampen i den kroatiske hovudstaden Zagreb. Dei fire første måla kom frå dei tilreisande, mens Kroatia brukte seks minutt på å komme i målprotokollen.

Etter å ha spelt i ti minutt hadde mannskapet til Thorir Hergeirsson auka leiinga til 9–3. Deretter såg dei norske jentene seg aldri tilbake.

Halvvegs leidde Noreg 18-10, mykje takka vere at keeperveteranen Katrine Lunde stengde målet i ein ti minutt lang periode mot slutten av omgangen. Vipers-stjerna hadde ein redningsprosent på 41 før pause.

Lunde "stengde" målet

I andre omgang fekk Lunde avløysing i målet av Silje Solberg. Issy Paris-proffen klarte ikkje stoppe kroatane i like stor grad som målvaktskollegaen.

Veronica Kristiansen, som frå neste sesong spelar i den ungarske storklubben Györ, blei soleklar skyttardronning for Noreg onsdag. Åtte mål på dei første åtte avslutningane var uhyggeleg sterke saker. Til slutt enda ho på ni mål.

I andre omgang slurva dei norske jentene uvanleg mykje, men sigeren var aldri truga.

Kampen onsdag var den tredje i EM-kvalifiseringa for Noreg. Dei to førre mot Ukraina og Sveits enda begge med siger. Kroatia slo på si side Sveits, mens dei tapte for Ukraina.

Noreg møter Kroatia på heimebane kommande søndag i Nadderudhallen.

Mørk ute – Mørk inne

Nora Mørk rauk korsbandet då ho blei skadd i meisterligakampen mot danske Nykøbing Falster i februar. Det inneber eit seks månader langt skadeavbrekk for Györ-proffen, som ikkje spelar EM-kvalifiseringskampane for Noreg.

Mørk har samtidig vore i strid med leiinga av Norges Handballforbund etter at hennar private bilete hamna på avvege i fjor. Den største stjerna til Noreg trua med å avslutte landslagskarrieren, men nyleg kom ho til semje med handballpresident Kåre Geir Lio om å fortsette.

Veslesøster Thea Mørk var på si side tilbake på landslaget onsdag. I Camilla Herrems fråvær (skal bli mamma) kan Larvik-spelaren stå framfor eit lite gjennombrot i den norske drakta.

EM i Kroatia blir spelt i desember.

(©NPK)