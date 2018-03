Lagerbäck opnar for Zahid-samtale

sport

På pressekonferansen onsdag opna landslagssjefen for ein telefonsamtale med den 23-årige osloguten, som har imponert stort for APOEL Nikosia der han fråtsar i mål og assist. Zahid skal fleire gonger å ha uttrykt å vere skuffa over manglande landslagsinnkalling, han har derimot fått førespurnad om i staden å bli landslagsspelar for fødelandet til foreldra Pakistan.

–Det er spelarane som må avgjere kven dei ønskjer å spele for, innleidde Lagerbäck da Zahid og Pakistan-førespurnaden kom på bane.

Konfrontert med at Zahid har uttalt at han helst vil spele for Noreg, men at han ønskjer signal frå landslagsleiinga, opna Lagerbäck for ein samtale.

–Om han vil ha ein telefonsamtale frå meg, så kan vel det …, sa Lagerbäck og drog på det.

–Avgjerda ligg hos han. Eg kan aldri love nokon plass på landslaget, og eg held meg ganske nøytral, men om han vil prate med meg så skal han sjølvsagt få gjere det.

Lagerbäck avviste at Zahid er «feil» type for den føretrekte spelestilen hans.

–Når det gjeld filosofien min, så er ingen spelar diskvalifisert. Samtidig er det konkurranse mellom like spelartypar. Ein kan ikkje ha fire stykk av same type midtbanespelar, då vinn ein ikkje fotballkampar. Og i laget vårt har vi den typen spelar, sa han.

–Er han litt bak i køen? ville Dagbladet vite.

–Akkurat no er han det, men han er med i gruppa spelarar vi følgjer, og han er definitivt ikkje uinteressant.

