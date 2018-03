Konnerud fekk ski-NM 2020

sport

– Konnerud er ein solid søkjer og ein god kandidat for eit noregsmeisterskap i langrenn del 1, og det er stor langrennsinteresse i idrettslaget, opplyser leiaren av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, i ei pressemelding.

– I mange år har også klubben arrangert bysprinten i verdscupen i Drammen med stor suksess. I tillegg vart det arrangert vellykka verdscuprenn der i forkant av VM 2011.

Lygna skal arrangere del to i langrenn i NM 2019. Junior-NM langrenn for 2020 går på Beitostølen.

Styret i Norges Skiforbund gav også grønt lys for å fortsette arbeidet for eit mogleg felles NM under styremøtet på Gardermoen tysdag. Eit slikt nytt konsept blir sett på som mest aktuelt i sesongar utan VM eller OL. Då er 2020 første moglegheit. Skiforbundet vil då eventuelt for første gong samle alle meisterskap.

Alle dei seks greinene i Norges Skiforbund vil vere involvert i eit slikt meisterskap. For langrenn vil det vere snakk om del 2 av NM.

