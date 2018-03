Rugby: Rumensk dommar kan ha påverka VM-skjebnen til eige land

sport

Utfallet av kampen sende nemleg rumenarane vidare. Spania tapte overraskande 10–18 mot Belgia søndag. Dermed var Romania kvalifisert til VM gjennom ein andreplass i den europeiske rugbyligaen.

Spania hadde kvalifisert seg om dei hadde vunne kampen.

Dommaren heiter Vlad Iodraschescu og var passande nok frå Romania. Han måtte fraktast av banen med vakter rundt seg etter at illsinte spanske spelarar konfronterte han etter kampen.

Det internasjonale rugbyforbundet avgjer ikkje kven som skal dømme VM-kvalifiseringskampane, men sa måndag at dei har kontakta Det europeiske rugbyforbundet for å forstå konteksten rundt det som skjedde i kampen søndag.

Alle måla til Belgia kom som følgje av straffespark.

Det spanske rugbyforbundet har sagt at dei vil levere inn klage på dømminga, og be om at kampen skal bli analysert på video for å sjå om avgjerande avgjerder var favør av rumenske interesser.

Dei bad før kampen òg om ein annan dommartrio, men kommisjonen i Det europeiske rugbyforbundet avslo ettersom dommaroppsettet hadde vore klart i mange veker. Alle dei tre dommarane i kampen var frå Romania.

Også den øvste leiaren i Det europeiske rugbyforbundet, Octavian Morariu, er frå Romania.

