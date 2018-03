Rodgers om Ajers landslagsinnkalling: – Vel fortent

sport

Ajer er med i den ferskaste A-troppen til Lars Lagerbäck. Han får mest sannsynleg sin første kamp på laget mot Australia (h) eller Albania (b) seinare i mars.

– Eg er glad på Kristoffers vegne. Det har vore ei fantastisk reise for han så langt, og han tilpassar seg og blir betre for kvar einaste dag som går. Det er vel fortent, skrytte Celtic-manager Brendan Rodgers på ein pressekonferanse fredag.

Søndag var Ajer med på å vinne Old Firm-duellen mot Rangers med 3–2. Han var litt rusten før pause, men tok seg opp i 2.-omgangen.

Kan bli ein toppspelar

– Han spelte høgreback mot Rangers, og sjølvsagt, det er ikkje hans beste posisjon, men til liks med kvar einaste posisjon som han spelar, så gir han alt. Eg ser for meg at han vil utvikle seg til å bli ein toppspelar. Det er masse arbeid igjen og utvikling sidan det å vere midtstoppar er ein ny posisjon for han, men han har verkeleg føresetnadane, sa Rodgers.

– Han er 195 centimeter høg, han er rask, han kan spele ballen, han blir meir dominerande i lufta og han er ivrig på å lære. Så i ein alder av 19 år er det ei stor ære for han å bli kalla opp, men eg forventar at han dei neste åra verkeleg pushar på og utviklar seg, fortsette manageren om Ajer.

– Sjølvskriven

I den skotske storklubben er romerikingen no sikker på laget. Ajer brukte eit utlån til Kilmarnock førre sesong godt. Etter ei sterk sommaroppkøyringa med Celtic tok han så steget i haust.

– Kristoffer skal bli interessant å sjå i aksjon. Så bra som han er no skal ein normalt ikkje vere i hans alder. Han kan framleis bli betre på ting, men slik konkurransen er i dag er han sjølvskriven i troppen, sa Lagerbäck til NTB på pressemøte tysdag.

Lagerbäck er ikkje tilfreds med korleis det norske landslaget har løyst oppgåva på midtstopparplass så langt.

(©NPK)