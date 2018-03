Noreg til finale mot Kina i paracurling

sport

Det vart eit nytt drama i curlinghallen i Gangneung. Avgjerda fall først etter ekstraomgang. Kampen var jamn frå første stein, og laga bytta på å ta føringa.

Noreg med Rune Lorentsen som skip «stal» eitt poeng i den første omgangen då koreanarane hadde siste stein. Det såg lenge veldig stygt ut i den neste omgangen der vertane låg an til å ta mange poeng. Ein kjempestein frå Lorentsen gjorde at dei berre fekk to poeng.

Med siste stein i tredje omgang klarte det norske laget å ta tre poeng og gjekk opp i leiinga med 4–2.

Sør-Korea med skip Seo Soon-seok utlikna til 4–4 i den fjerde omgangen, mens nordmennene valde å blanke i både den femte og sjette omgangen. Noreg følgde opp med å ta to poeng i den sjuande omgangen og leiing 6–4.

I den åttande omgangen hadde dei norske spelarane fire bom på dei siste fire steinane slik at Seo kunne ta to poeng og sikre ekstraomgang.

I ekstraomgangen var det dei koreanske spelarane som ikkje var treffsikre nok. Skipen bomma med den siste steinen slik at Noreg vann 8–6.

Det norske paracurlinglaget i Pyeongchang består ved sida av skip Lorentzen av Jostein Stordahl, Ole Fredrik Syversen, Sissel Løchen og Rikke Iversen.

Det var også svært jamt i den andre semifinalen mellom Kina og Canada, men kinesarane trekte det lengste strået og vann 4–3.

Finale og bronsekamp går laurdag.

