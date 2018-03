Dobbelt norsk på skiskyttarsprinten på heimebane

sport

Dei to sørgde for norsk triumf på heimebane og eit strålande utgangspunkt før jaktstarten. Franske Martin Fourcade kom på tredjeplass.

– Dette er spinnvilt. Eg hadde ikkje trudd det. Eg høyrde han (Bø) var før på sisterunden og gjekk inn for å skifte mens eg tenkte at andreplass også er bra. Eg skjønar ikkje heilt kva som har skjedd. Det er dette ein trenar for kvar dag, sa L'Abee-Lund til NRK etter sigeren.

Bø noterte seg for éin bom på ståande skyting, men gjekk forrykande i sporet og såg ut til å snyte L'Abee-Lund for triumfen på heimebane. På sisterunden fekk han det derimot for tøft og enda 6,1 sekund bak sin landsmann.

Oslo-guten L'Abee-Lund skaut to prikkfrie seriar og gjekk i mål 6,9 sekund før Martin Fourcade, som fall undervegs i løpet. 31 år gamle L'Abee-Lund såg ut som ein vinnar, men frå eit seinare startnummer kom Bø og utfordra han.

Bomskotet til Bø på ståande skyting blei derimot avgjerande trass i at han passerte 1,1 sekund før L'Abee-Lund etter ståande skyting. Ved første passering på sisterunden var avstanden 1,5 sekund, men ved siste passering var det plutseleg 2,8 sekund i favør L'Abee-Lund.

Det klarte aldri Bø å hente opp, og i mål var han 6,1 sekund bak L'Abee-Lund, som tok ein stor triumf på heimebane. Åtte tildeler skilte Bø på andreplass og Fourcade på tredjeplass.

Erlend Bjøntegaard enda på 22.-plass, 1.08,6 bak L'Abee-Lund, mens Tarjei Bø kom på 25.-plass.

