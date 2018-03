Mowinckel fråkøyrd, Vonn best

sport

Mowinckel tok eit svært overraskande OL-sølv i utfor i Pyeongchang. I det siste verdscuprennet for sesongen i disiplinen var ho ikkje i nærleiken av å kopiere den prestasjonen.

Frå startnummer 11 tapte 25-åringen tid heile vegen og var til slutt slått med 1,09 sekund av den amerikanske vinnaren Vonn.

– Dette var ikkje heilt dagen min, men eg avslutta heilt OK. Eg innser at det ikkje er andreplassar i utfor som er kvardagen, men eg er på rett veg, sa Mowinckel til NRK.

Molde-jenta trøysta seg med at ho har ein eventyrleg sesong bak seg – der dei to sølva frå OL er høgdepunkta.

– Det har vore ei lang reise, og eg har fått med meg utruleg mange kule opplevingar på ein sesong. Det er supermotiverande framfor neste sesong, sa Mowinckel.

Drama

Lindsey Vonn tok på si side sin 82. verdscupsiger i karrieren. Dermed er veteranen no berre fire sigrar bak den svenske legenda Ingemar Stenmark. Vonn har gjort det klart at ho ikkje avsluttar karrieren før Stenmark-rekorden er slått.

Eit lite skår i gleda for Vonn var det at kampen om samanlagtsigeren i utforcupen er over. Italienske Sophia Goggia, som tok OL-gull i disiplinen, vart nummer to i Åre og redda den gjeve glaskula med eit nødskrik.

Tre små poeng skilde til slutt dei to rivalane på toppen av lista.

McKennis overraska

Hadde Vonn fått éin løpar mellom seg og Goggia onsdag, ville den amerikanske jenta tatt samanlagtsigeren. Ikkje rart det vart nervøse minutt i målområdet for dei to rivalane.

– Dette kjennest utruleg. Vonn vann rennet, og eg vann kula. Det er alltid ei ære å kjempe mot henne, sa Goggia.

Frå startnummer 23 køyrde amerikanske Alice McKennis inn til tredjeplass i utforavslutninga. 28-åringen har ikkje vore på pallen tidlegare i vinter.

Totalt 26 jenter var på start i Åre onsdag. Kajsa Vickhoff Lie køyrde inn til 23.-plass og enda sist av dei som fullførte. Ho var slått med 1,72 sekund av Vonn.

