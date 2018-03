sport

Tunheim, som deltok for første gong i 1989, kom i mål i Alta sentrum like før klokka 08.00 tysdag morgon. Då var det to dagar, 17 timar og 20 minutt sidan han starta løpet.

Han vann 500-kilometerklassen med klar margin. Han har vunne 1000-kilometersklassen fem gonger tidlegare.

– Det var ein flott tur over fjellet frå Karasjok. Eg har berre kost meg, sa ein glad Tunheim etter målgang.

