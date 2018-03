Bø gir ikkje opp verdscuphåpet

sport

Skiskyttarane konkurrerer i Holmenkollen denne veka. Første oppgåve er sprint torsdag. Thingnes Bø er andremann i verdscupen samanlagt, 43 poeng bak Fourcade.

– Verdscupen samanlagt er det neste eg har lyst til å oppnå. Det er det som står att, seier Bø til NTB.

Han har både OL- og VM-gull på CV-en, men har ikkje vunne verdscupen.

– Kor stort er det å vinne verdscupen?

– Eit OL-gull blir nok i større grad hugsa, men å vinne verdscupen totalt er også ein veldig stor prestasjon. Då har ein vore den beste skiskyttaren heile vinteren, poengterer han.

Kanskje kan han klare det allereie i år. Men oppgåva er svært tøff.

– Sjansen er der, men eg går mot den kanskje beste skiskyttaren gjennom tidene. Han har vore på pallen i kvart einaste verdscupløp i over eitt år no. I så måte er eg imponert over meg sjølv, at eg heng så godt med, seier 24-åringen.

(©NPK)