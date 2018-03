Mowinckel etter første siger i karrieren: – Fantastisk kjensle

sport

Sigeren kom 5613 dagar etter den førre norske verdscupsigeren i storslalåm på kvinnesida. Den stod Andrine Flemmen for 26. oktober 2002 i austerrikske Sölden.

– Akkurat no er eg berre så glad. Det å nå eit mål ein har sett seg, er ei fantastisk kjensle. Eg har alltid drøymt om å vinne, sa Mowinckel etter at sigeren var eit faktum.

– Eg er berre så nøgd med køyringa mi, og no sit eg her, fortsette Molde-jenta – godt plassert i vinnarstolen.

Tyske Viktoria Rebensburg og amerikanske Mikaela Shiffrin følgde nærmast Mowinckel fredag. Sigersmarginen var samtidig på heile 66 hundredelar.

Brukte erfaringa

Frå startnummer éin gjorde Mowinckel ein strålande første omgang. Ingen matcha farten til den norske jenta, og dermed stod den dobbelte sølvvinnaren frå OL i Pyeongchang igjen på toppen åleine for andre gong i vinter i andre omgang.

Den oppgåva meistra ho på framifrå vis.

– Eg trur det var bra å ha vore i den same situasjonen tidlegare. Også då klarte eg å gjere mitt aller beste. Det var godt å føle at eg hadde vore i denne situasjonen før, og å vite at eg kunne klare det. Eg måtte berre gjere det same som før, sa Mowinckel.

Også i storslalåmrennet i italienske Kronplatz i slutten av januar leia Mowinckel etter første omgang. Då blei ho til slutt slått av Rebensburg, men andreplassen var karrierebeste i verdscupen.

No gler Molde-jenta seg til verdscupavsluttinga i Åre neste helg.

– Der skal eg berre fortsette på same måten. Eg køyrer stabilt og bra om dagen, og eg stoler på mine eigne ferdigheiter. Det er ein kjedeleg ting å sei, men det er akkurat det eg skal gjere, smilte den glade vinnaren.

Mowinckel har fått det definitive gjennombrotet sitt denne sesongen med to sølv frå OL (storslalåm og utfor).

Stor norsk dag

Nina Haver-Løseth var slått av Mowinckel med 1,74 sekund i første omgang, men slo tilbake med strålande køyring i andre omgang. Med neste beste omgangstid i finalen klatra Spjelkavik-jenta frå 14.- til sjuandeplass.

Frå startnummer 28 køyrde Kristin Lysdahl ned til ein svært sterk sjuandeplass etter første omgang. 21-åringen, som også deltok i OL, klarte ikkje heilt å følgje opp i andre omgang. Niandeplass var likevel den nest beste plasseringa til Bærum-jenta i verdscupen nokon gong.

Åttandeplassen frå storslalåmopninga i Sölden i fjor haust er framleis karrierebeste for Lysdahl.

Amerikanske Shiffrin leidde verdscupen samanlagt med klar margin før storslalåmrennet i Tyskland fredag. OL-vinnaren i disiplinen avgjorde dermed kampen om samanlagtkula med seks renn igjen av sesongen.

