Guardiola bøtelagt av FA

Manchester City-manageren har ved fleire anledningar brukt ei gul sløyfe på sidelinja. Spanjolen har uttalt at dette er til støtte for politikarar som sit fengsla i Catalonia. FA har åtvara Guardiola ved fleire høve, men det er først no han har blitt bøtelagt.

Dropen som skal ha fått begeret til å renne over, var at Guardiola endå ein gong brukte sløyfa då City spelte mot Wigan i 5. runde i FA-cupen. City tapte 0–1.

Guardiola får ikkje bruke sløyfa på sidelinja på kampdagar, men kan bruke den utanfor. Spanjolen brukte sløyfa på ein pressekonferanse torsdag.

