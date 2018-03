To kampar i Eliteserien er utsette

sport

Det stadfestar Norges Fotballforbund i ei pressemelding torsdag. Det har lenge herska uvisse rundt fleire kampar som følgje av det kalde vintervêret.

I opningsrunden kommande helg blir alle kampar spelt på kunstgras. Dermed lar oppgjera seg truleg avvikle. I 2. runde skal derimot ei rekke kampar spelast på gras. Det blir betydeleg meir problematisk.

NFF har allereie no avgjort at to av kampane blir utsette. Oppgjera det gjeld har allereie fått nye kampdatoar.

Sandefjord møter i staden Ranheim onsdag 11. april klokka 18.30, mens Stabæk får besøk av Start torsdag 12. april klokka 18.30.

Dommaren avgjer

– Bakgrunnen er den ekstraordinære vêrsituasjonen med mykje snø på arenaene og dårlege vêrutsikter. Basert på situasjonen i dag og vêrutsiktene er det betydeleg risiko for at kampane ikkje kan gjennomførast som planlagt, seier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

– I runde éin går alle kampane på kunstgras, mens naturgrasbane blir tatt i bruk i runde to. Der er utfordringane noko større. Etter ei totalvurdering, basert på tilbakemeldingar frå klubbar og oversyn, har NFF valt å utsette desse to kampane allereie i dag, tilføyer han.

Fisketjønn opplyser vidare at første serierunde førstkommande helg ser ut til å gå som oppsett.

– Akkurat no ser runde éin ut til å gå som planlagt. Uansett er ein så nærme avspark at eventuelle endringar avgjort av dommaren på arenaen, seier NFF-toppen til NTB.

Snøvêr i vente

Fleire eliteserietrenarar har gitt klart uttrykk for at også den første serierunden burde vore utsett, men generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sa nyleg til NTB at han ikkje var redd for at kulda skulle skape trøbbel.

– Det er neppe nokon stor dramatikk rundt banene i 1. runde, kor alle kampane går på kunstgras. I 2. runde er det kunstgras og naturgras med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringar med snø nokon stadar på tribunane og rundt banene, sa Bjerketvedt.

No er det likevel komme utsettingar.

Med til historia høyrer det også at det er spådd snøvêr både i Skien, Drammen og Kristiansand søndag i forkant av opningskampane til Odd, Strømsgodset og Start. Det kan potensielt skape nye problem.

Både i Skien og Kristiansand er det meldt om tosifra tal på millimeter med nedbør.

