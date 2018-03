Tett snøvêr kan skape eliteserietrøbbel

sport

Eliteserien i fotball blir sparka i gang til helga og debatten omkring den tidlege starten har gått føre seg lenge. Snø og kulde har dominert vêrtypen den siste tida, og måndag vart meisterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg utsett på grunn av det kalde vintervêret.

Vêrvarsla har vore skiftande dei siste dagane. Torsdag melde varslingstenesta Yr at både Skien og Kristiansand vil få snø heile søndagen. Begge stader blir det meldt tosifra tal på millimeter med nedbør.

Det kan potensielt skape problem for avviklinga av dei to kampane. Leiaren av konkurranseavdelinga i NFF, Nils Fisketjønn, seier til NTB at klubbane overvakar situasjonen.

– No er det så tett opptil kampstart at det blir opp til dommaren å avgjere, seier han.

Fleire eliteserietrenarar har gitt klart uttrykk for at den første serierunden burde vore utsett, men generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt sa nyleg til NTB at han ikkje er redd for at kulda skal sette ein stoppar for dei første rundane.

– Det er neppe nokon stor dramatikk rundt banene i 1. runde, der alle kampane går på kunstgras. I 2. runde er det kunstgras og naturgras med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringar nokre stadar med snø på tribunane og rundt banene, sa Bjerketvedt.

Eliteserien 2018 blir innleidd laurdag med Ranheim-Brann. Søndag og måndag går dei andre kampane.

