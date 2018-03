Skarstein blir norsk flaggberar

sport

Skarstein får dermed same oppgåve som skiskyttar Emil Hegle Svendsen hadde i OL for nokre veker sidan.

– Birgit er ein framifrå representant for norsk idrett og for den norske troppen i Paralympics. Ho har deltatt i Paralympics tidlegare, både som langrennsutøvar i Sotsji 2014 og som roar i Rio 2016. I år vann ho verdscupen i langrennspigging, og er ein dedikert utøvar og ein positiv ambassadør for paraidretten i Noreg, seier leiaren for den norske troppen Cato Zahl Pedersen.

Skarstein sjølv er glad for æra ho har blitt vist.

– Det er skikkeleg artig! Sjølvsagt er det ei stor ære å vere Noregs flaggberar under opningsseremonien til Paralympics, seier 29-åringen frå Levanger.

– Då eg vart spurt, vart eg både overraska og veldig glad. Det er så mange gode og fine folk i den norske troppen, og eg gler meg veldig til å bere det norske flagget under innmarsjen saman med dei, legg ho til.

For fire år sidan i Sotsji var det langrennsløpar Mariann Vestbøstad Marthinsen som var norsk flaggberar.

(©NPK)