Wotherspoon held fram med Lorentzen og co.

Generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund stadfestar overfor NTB at Wotherspoon går for to nye år. Avtalen blei signert tysdag.

Canadiaren leidde mellom anna Håvard Holmefjord Lorentzen til OL-gull på 500 meter og sølv på 1000-meteren.

Under OL signaliserte Wotherspoon overfor NTB at han var innstilt på å halda fram.

– Avtalen min går ut i vår, men eg håpar sjølvsagt at vi får til ei forlenging, sa han.

Familien stortrivst i Oslo og bur berre nokre få metar unna den historiske skøytearenaen Frogner stadion.

Wotherspoon blei tilsett som landslagstrenar for dei norske sprintarane i april 2016. Før det var han ein del av Norges Skøyteakademi etter at han avslutta den aktive karrieren sin.

Lorentzen sa etter OL-gullet på 500 meter at mykje av æra for triumfen måtte gå til Wotherspoon.

– Utan han hadde eg ikkje klart dette, sa bergensaren.