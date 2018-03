Astori døydde av hjarteinfarkt

sport

Astori blei funnen død på hotellrommet sitt søndag før Serie A-kampen mot Udinese.

To legar utnemnde av aktoratet i Udine blei tysdag siterte på at fotballspelaren døydde på grunn av eit hjarteinfarkt.

Astori blir frakta til Firenze onsdag, og skal gravleggjast frå Basilica di Santa Croce torsdag.

Ordførar Dario Nardella har også invitert byen til eitt minutts stille.

Det vil i tillegg bli halde eitt minutts stille før alle kampane i meisterligaen og Europaligaen denne veka for å heidra Astoris minne.

Freda draktnummeret

Serie A-klubbane Fiorentina og Cagliari har vedteke å freda nummer 13, drakta Astori bar i karrieren.

Astori spelte 174 kampar for Cagliari og 100 kampar for Fiorentina.

– For å heidra Davides minne har Cagliari og Fiorentina vedteke å pensjonere draktnummer 13, skriv Fiorentina på Twitter.

Astori var kaptein for Firenze-klubben.

Avlyste kampar

Italiensk politi har starta etterforsking for å forsikra seg om at Astori ikkje blei offer for ei kriminell handling.

Lagkameratar skal ifølgje rapportane ha funnet Fiorentina-kapteinen død på hotellet i Udine. Alarmen skal ha gått då Astori ikkje møtte opp for å eta frukost.

Fiorentina var i Udine for å spela seriekamp mot Udinese.

Davide Astori spelte den siste landskampen sin for Italia så seint som i 2017. Han var mellom anna på banen i 2-0-siger til Italia over Noreg på Ullevaal stadion i ein VM-kvalifiseringskamp i 2014.

Alle ligakampane i Serie A blei avlyst søndag som på grunn av bortgangen til Astori.

