Fagermo meiner NFF burde utsett serieopninga

Lite minte om seriestart på Lillestrøm måndag. Temaet på Eliteseriens kickoff gav seg sjølv: Den tidlege seriestarten.

– Eg er veldig einig med tidleg seriestart, men når det er så mykje snø og så kaldt, burde ein flytta han, seier Odd-trenar Dag-Eilev Fagermo til NTB.

– Det burde vore gjort i sist veke. No tek det til å bli seint, for no nærmar det seg, seier Fagermo vidare.

Odd startar mot Haugesund heime i Skien søndag.

– Normalt er det rett å starta i mars. Folk er sveltefôra på norsk fotball, men på grunn av kulda og så tøff vinter burde nok første runden vore flytta, seier Odd-trenaren.

Start er tilbake i Eliteserien. Tromsø tek turen til eit vinterleg Kristiansand i helga.

– Eg trudde Kristiansand var ein solrikt stad. Eg har aldri sett så mykje snø i heile mitt liv. Det er utruleg. Hadde eg visst dette, hadde eg fått inn eit punkt i kontrakten som sa at eg kunne seia opp med full løn om det snødde ein heil månad, seier trenar for sørlendingen Mark Dempsey.

– I ei ideell verd ville du ikkje spelt fotball no, men det er slik det er. Eg vil ikkje bli involvert i politikken rundt det, bekymringa mi er fotballaget mitt, held Start-trenaren fram.

Stabæk-uro

Stabæk spelar heime i 2. runde, men det er uklart om Nadderud blir klar til møtet med Start 18. mars.

– Det var dumt at ein måtte utsetja Mesterfinalen. Det vil vera ille om vi må utsetja nokon av seriekampane. Ideen om tidleg seriestart er god, men røyndommen gjer at det blir vanskeleg. Vi er svært bekymra for om vi kan spela den første heimekampen vår på Nadderud, seier Stabæk-trenar Toni Ordinas.

Lillestrøm og Rosenborg skulle møtast til Mesterfinalen på Åråsen, men den kampen blei sist veke flytta til 25. april. I staden blei det treningskamp mellom laga.

– Eg meiner vi burde starta serien litt seinare. VI kan godt avslutta siste helga i november, men klimaet i Noreg gjer at seriestarten bør gå seinare. I Sverige startar dei tre veker seinare, og det bør vi også gjera, så får vi heller akseptera fleire kampar om sommaren, meiner LSK-trenar Arne Erlandsen.

Positiv Deila

Ronny Deila derimot er veldig positiv til tidleg sesongopning.

– Det er kjempebra. Vi har altfor lang oppkøyring i Noreg, vi er klare for å konkurrera. Det uroar meg mykje meir at vi spelar så få kampar om sommaren, seier Deila.

Vålerenga-trenaren meiner tida er inne for å kutta talet på lag i Eliteserien.

– Det bør minst vera 12 lag som møtest tre gonger. Kanskje bør vi også ha eit sluttspel, slik at vi kjem opp i 38 kampar som ikkje er uvanleg der ute. For meg er det utruleg at vi har så mange pausar om sommaren. Det er ingen problem med å spela serie i helg og E-cup i midtveka, slik dei klarer i alle andre land, seier den tidlegare Strømsgodset- og Celtic-trenaren.

I Drammen får Strømsgodset besøk av Stabæk søndag. Det kunne like gjerne vore ein bandyduell, slik vinteren har lagt sitt preg på byen. Marienlyst stadion er fri for snø, men Godset veit knapt kor dei skal gjera av all snøen dei har måka vekk.

– Ser du ut vindauga no, forstår eg at det er ramaskrik rundt tidleg opning, men dei siste åra har ikkje vêret vore slik. Eg er ikkje i bandymodus, seier Godset-trenar Tor Ole Skullerud.

