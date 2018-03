Bjørndalen går verdscupsprinten i Kontiolahti

sport

Norges Skiskytterforbund stadfester i ei pressemelding at Bjørndalen går sprinten i Finland torsdag.

– Emil Hegle Svendsen reiser ikkje til Kontiolahti saman med resten av laget. Dette er sjølvsagt veldig synd, men han er i ferd med å bli betre og vil vurdera om han stiller til start på fellesstart søndag, seier idrettssjef Per Arne Botnan.

Bjørndalen takka nyleg nei til å gå IBU-cup i Russland etter at han blei vraka frå verdscuprennet i nettopp Kontiolahti. No får han altså likevel sjansen i dei finske løypene.

Bjørndalen har ikkje gått i verdscupen sidan 10. januar. Han blei vraka til Pyeongchang-OL etter at dei to beste plasseringane hans i verdscupen var to 18.-plassar denne sesongen. Bjørndalen OL-debuterte under Lillehammer-leikane i 1994. Han hadde vore på startstreken i kvart einaste vinter-OL sidan den gongen, men i år blei rekkja broten.

Det har vore spekulert i om Bjørndalen kjem til å setja karrierepunktum etter sesongen. Han har førebels ikkje uttalt seg om framtida etter OL.