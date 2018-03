Zlatan forlét truleg Manchester United

sport

I det faste fredagsmøtet sitt med pressa gjorde portugisaren det klart at han ser det som svært sannsynleg at svensken forlèt Old Trafford til sommaren.

– Med omsyn til Zlatan, trur vi alle at dette er den siste sesongen hans i Manchester United, sa Mourinho.

– Det blir ei personleg avgjerd for han om han skal halda fram å spela eller gje seg. Han har all rett til å bestemme over eige liv og eiga framtid. Han er ein så fantastisk spelar og har hatt ein utruleg karriere, og berre ein fæl skade øydela eit par fantastiske sesongar han kunne og burde hatt hos oss, la United-sjefen til.

Ibrahimovic, som for tida arbeider for å koma skikkeleg tilbake frå ein kneskade, har den siste tida blitt kopla til tyrkiske Galatasaray og klubbar i amerikanske MLS.

Torsdag ymta samtidig det svenske ikonet at han saknar å spela på det svenske landslaget og ikkje er avvisande til å bidra under fotball-VM i Russland i sommar.

– Eg saknar landslaget. Når ein har spelt der i 20 år, og så ikkje er med lenger, men må sjå dei andre spela på landslaget. Det er vanskeleg, sa Zlatan til Aftonbladet.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å gjera comeback dersom han får høve til det, lydde svaret:

– Vi får sjå, vi får sjå. Det er eit vanskeleg spørsmål. Eg vil føle at eg kan prestera og gje noko tilbake.

Ibrahimovic gav seg for Sverige etter EM-sluttspelet i Frankrike i 2016. Spekulasjonane om eit landslagscomeback har dukka opp med jamne mellomrom.

(©NPK)