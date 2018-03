Ryste fortset som sportssjef for alpinistane

sport

– Vi er svært stolte av å kunne offentleggjere at vi har fornya kontrakten med Claus som sportssjef for alpint i Norges Skiforbund. Den nye kontrakten gir oss tryggleik, føreseielegheit og sørgjer for vidare utvikling av norsk alpinsport også dei neste fem åra, seier leiaren i alpinkomiteen, Ola Evjen, i ei pressemelding frå Norges Skiforbund.

Ryste har vore øvste leiar og ansvarleg for alpint i Skiforbundet sidan 2010.

– Eg takkar for tilliten og er topp motivert for å leie og utvikle norsk alpint også dei neste fem åra. Resultata i OL inspirerer oss alle til å fortsette det gode arbeidet som blir gjort på landslaga og over heile landet, seier Ryste.

