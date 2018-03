NFF i beredskap – uklart om heile serieopninga kan gjennomførast

sport

Ranheim – Brann innleier Eliteserien 2018 laurdag 10. mars. Alle kampane i 1. runde blir spelte på kunstgras, men allereie helga etter kjem det kampar på naturgras.

– Vi fryktar ikkje avlysingar. Når vi startar serien så tidleg som 10. og 11. mars, er det ein risiko for snø og kulde. Det er neppe nokon stor dramatikk rundt banene i 1. runde, der alle kampane går på kunstgras. I 2. runde er det kunstgras og naturgras med undervarme. Det skal gå bra, men det er utfordringar nokre stadar med snø på tribunane og rundt banene, seier generalsekretær Bjerketvedt.

Taus om tiltak

Torsdag vart det avgjort å utsette meisterfinalen mellom Lillestrøm og Rosenborg. Den skulle etter planen vore spelt måndag til veka, men er utsett til 25. april på grunn av det kalde vintervêret.

– Vi er optimistiske på at serieopninga går som normalt, men vi diskuterer alternative løysingar. Kan ikkje 1. runde gjennomførast, må vi vere i beredskap, seier Bjerketvedt til NTB.

Han nektar å fortelje kva spesifikke tiltak NFF jobbar med. Samtidig kan fotballforbundet gjere lite dersom det kjem kraftig snøfall i dagane og timane før kampane skal spelast.

– I siste instans er det dommarane som bestemmer på kampdag. Det er avhengig av forholda, seier NFF-toppen.

– Gjer de tiltak inn mot publikum?

– Det er opp til dei ulike kamparrangørane, men det blir jobba med kreative løysingar rundt om i landet dersom kulda fortset, seier Bjerketvedt.

Sibirkulde på Sørlandet

TV 2s fotballekspert og tidlegare Start-stoppar, Jesper Mathisen, ristar på hovudet av den tidlegare seriestarten.

– Sjølv på Sørlandet er det minusgrader. Det minner mest om Sibir. Folk som landar på Kjevik trur dei landar i Alaska, hutrar Mathisen.

– Dette er berre noko tull. Eg kan ikkje forstå kvifor vi skal spele fotball tidleg i mars i Noreg. Snø og kulde er ikkje noko nytt, fortset den tidlegare forsvarskjempa.

For to år sidan var det serieopning 11. mars.

– Spelarane får ikkje den sportslege verdien dei fortener. Det var tidleg start også i 2016, også den gongen for at ein skulle få nokre kampar i beltet før nokre landskampar.

– Resultatet vart to totalt uinteressante rundar for sjåarane, tilskodarane og dei som var ute på bana. I Bergen var det ei frykteleg i bane. I Trondheim var det dårleg grasmatte. Og på Alfheim var det snøballkrig mellom Tromsø og Start. Klubbane får store problem med å lokke folk på kamp, og det har dei store nok problem med frå før, seier Mathisen.

Gløym CL-argumentet

Han er oppriktig bekymra for at folk ikkje gidd å kjøpe sesongkort lenge før ein i Noreg er i «fotballmodus». At den norske fotballsesongen må strekkjast utover for å kunne henge med i E-cupen, kjøper den tidlegare Start-spelaren heller ikkje.

– Argumentet om å legge til rette for klubbane som skal ut i Europa held heller ikkje, for slik Champions League blir framover, kjem vi ikkje dit uansett. Eg forstår berre ikkje at vi skal spele fotball lenge før påske og ha cupfinale oppunder jul.

Han dukkar uansett opp i FotballXtra på TV 2 Sportskanalen.

– Eg kjenner heile Kristiansand, men kjenner få som har lyst til å gå på kampen mot Tromsø om ei veke. Dei gidd ikkje å fryse og måtte labbe rundt i snø. Då ser dei heller på eit fantastisk program på Sportskanalen. Då blir dei underhaldne på ein heilt annan måte, seier Mathisen.

(©NPK)