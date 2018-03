Manchester City bøtelagt etter FA-cupbråk

sport

Fleire av City-stjernene omringa dommar Anthony Taylor etter den kontroversielle utvisinga av Fabian Delphi i første omgang av 0-1-tapet.

– Manchester City er bøtelagt 50.000 pund etter å ha medgjeve at klubben ikkje klarte å syta for at spelarane oppførte seg skikkeleg, heiter det i ein uttale frå Englands fotballforbund (FA).

City-manager Pep Guardiola krangla også med Wigan-manager Paul Cook på sidelinja. City-tilhengjarane gjorde dessutan skadeverk på tribunen etter kampen.

Ein episode mellom Sergio Agüero og ein Wigan-tilhengjar som storma banen førte ikkje til disiplinære tiltak frå FA.

