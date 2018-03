Discovery større enn NRK og TV 2 for første gong

sport

Aldri før har så mange TV-sjåarar følgt TV-huset gjennom ein heil månad.

– OL har vore ein to veker lang opptur for oss, og det er gledeleg å konstatere at vi no slår endå ein rekord. I februar hadde vi den høgste oppslutninga vi har hatt nokon gong gjennom ein heil månad, seier Tine Austvoll Jensen, sjef i TVNorge og Discovery Networks.

Discovery Networks hadde ein sjåardel på 34,5 prosent i februar. TV 2-gruppa hadde ein del på 21,4 prosent, og NRK 30,8 prosent. Dermed er Discovery-gruppa større enn NRK- og TV 2-gruppa i den totale sjåarpopulasjonen for første gong.

(©NPK)