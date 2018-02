Russarane stoppa planlagt terrorangrep under kontinentcupen i fjor

sport

Kontinentcupen i fjor sommar var dessutan eit testarrangement for VM-sluttspelet i sommar.

– I juni vart fleire mistenkte arresterte i den russiske hovudstaden, opplyste Igor Kuljagin frå antiterrorkomiteen onsdag, skriv nyheitsbyrået DPA.

Ifølgje han var dei i ferd med å førebu eit angrep mot eit fotballanlegg, men ytterlegare detaljar vart ikkje gitt.

Totalt i fjor stoppa russiske styresmakter 25 reine terroranslag og 70 andre brotsverk i samband med terrorisme. Dei skal ha også ha sprengt dusinvis av terrorceller og tatt over 1000 mistenkte personar i arrest.

Det russiske sportsdepartementet forsikrar at situasjonen under VM-sluttspelet til sommaren er under kontroll.

– Det er ingen risiko for spelarane under deira opphald i Russland, vart det sagt.

Ifølgje Interfax sa anti-terroristkomiteen at dei ikkje trudde det ville vere nokon hendingar i sluttspelet frå 14. juni til 15. juli.

Fotball-VM skal spelast i ti forskjellige byar over heile Russland. Det er berre i Moskva det skal verte nytta to forskjellige stadion, Luzjini og Otkrytije.

