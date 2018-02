Mot nordkoreansk deltaking i Paralympics

sport

Det vil i så fall bli første gong at landet deltar i vinter-Paralympics som går av stabelen i sørkoreanske Pyeongchang frå 9. til 18. mars.

Det er nyheitsbyrået Yonhap som melder dette, etter at representantar frå Nord- og Sør-Korea har hatt samtalar for å diskutere det praktiske rundt ei nordkoreansk deltaking.

Den internasjonale paralympiske komiteen (IPC) gjekk i førre månad ut og sa at dei har tilbode Nord-Korea to plassar for langrennsutøvarane Ma Yu-choi og Kim Jong-hyon. Begge debuterte i verdscupen i januar.

Nord-Korea deltok i Paralympics i både London 2012 og i Rio 2016, men no går det mot at det blir første gong at landet også deltar i vinterleikane.

