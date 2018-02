Sigurdarson klar for Start 

sport

Tromsø har selt Aron Sigurdarson til Start etter at dei to klubbane vart samde søndag kveld. Det opplyser begge klubbane måndag.

Sigurdarson har vore i Tromsø i to år og var inne i sitt siste kontraktsår.

– Aron har ikkje vore interessert i å skrive under på ein ny kontrakt, han er på utgåande kontrakt og han hadde ein trøblete haust då laget gjorde det bra. Skulle vi få noko igjen for Aron, så var det no vi måtte selje han, seier sportssjef Svein-Morten Johansen.

Sigurdarson kom til Tromsø i 2016 og står bokført med 45 kampar i Eliteserien. Han har også spelt seks landskampar for Island.

– Vi sel han til ein konkurrent, men samtidig ville vi aldri klart å få eit slik beløp for han frå nokon andre, seier Johansen.

Tromsø opplyser at dei no ser på moglegheita for å hente inn ein annan type offensiv spelar.

– Det gir oss også nokre moglegheiter, som er å sjå etter ein annan type spelar, som har tempo og gjennombrotskraft. Så finn vi den rette spelaren, vil vi hente inne ein ny, seier Johansen.

Klubbane opplyser at det framleis står att nokre detaljar før Sigurdarson blir Start-spelar, men klubbane er altså samde.

(©NPK)