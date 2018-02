Marit Bjørgens veg mot historisk OL-gull gav sjåarrekord

sport

Delen vart den høgste på ei enkelt øving i årets OL. Femmila for menn laurdag morgon ein time tidlegare vart følgt av 407.000. Det gav ein del på 88 prosent. Skiskyttarstafetten for menn laurdag formiddag vart sett av 627.000.

– Dette har vore eit drøyme-OL for oss, med fantastiske prestasjonar av dei norske utøvarane og fleire rekordtal for oss. Vi ser også at OL har fungert som eit viktig promovindauge for oss. Og at dei store programpremierane i vår har treft godt på hoppkanten, seier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

– Akkurat no følast det litt tomt. Det blir rart å gå gjennom netter og kvardagar utan norske medaljar. Då er det gledeleg at vi er komne godt i gang med dei norske produksjonane. Og vidare gler vi oss til å komme i gang med Eliteserien, som startar om under to veker, seier Skoland.

(©NPK)