Infantino vil ha betre samarbeid med Uefa

sport

– Saman kan vi utgjere forskjellen, sa Infantino i sin tale til Uefa-kongressen i Bratislava måndag.

– Vi håpar at vi kan fortsette samarbeidet, sa han.

Infantino vart valt til Fifa-president for to år sidan med god støtte frå dei europeiske stemmene. Han innrømde i sin tale at europeiske fotballforbund i det siste er blitt «noko forsømt».

Interessekonfliktane mellom Fifa og Uefa var tydelege under siste klubb-VM. Infantino vil utvide turneringa frå sju lag til så mange som 24, og at den skulle bli ei sommarturnering og erstattar for kontinentcupen. Desse planane er blitt avviste av Uefa og europeiske klubbar.

Uefa-president Aleksander Ceferin på si side vil utvide den nye nasjonsligaen til ei verdsomfattande turnering. Han har allereie, utan at Fifa er blitt involverte, hatt samtalar med andre kontinentale forbund om saka.

Det er venta mange og tøffe diskusjonar rundt desse forslaga under den kommande Fifa-kongressen i Bogota, Colombia frå 15. til 16. mars.

(©NPK)