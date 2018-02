Skadeforfølgde Kenneth Gangnes har bestemt seg for å gjere eit siste comeback i hoppbakken

sport

– Planen er at eg skal prøve hoppskia igjen. Eg klarer ikkje å sitje og sjå på skihopping. Eg klarer ikkje leve med det enno, så eg får gjere eit forsøk til, seier Gangnes til NTB.

For fjerde gong kjempar Kolbukameratene-hopparen seg tilbake frå korsbandskade. Han trassar dei medisinske råda om å leggje opp.

Operasjonen i november var vellykka. Totningen er inne i ein tøff periode med opptrening.

Vil så gjerne tilbake

– Er det VM i Seefeld neste vinter som held deg i gang?

– Eigentleg ikkje. Den største drivkrafta er å komme tilbake og pushe dette laget til nye høgder. Det handlar om å stå på sigerspallen igjen. Det vil krone comebacket. Om det er som nummer éin, to eller tre spelar ingen rolle, berre eg er på pallen igjen i ein eller annan samanheng. Eg skal fighte for å prege denne sporten igjen, seier hopparen som nektar å gi seg.

– Det er no eg har moglegheit til å prøve og ikkje minst realisere draumen. Eg kom tilbake sist haust, og alt låg til rette for ein god sesong. Eg var på god veg då eg vart nummer to i NM. Eg vil så gjerne tilbake, for eg følte at eg ikkje fekk vist fram at eg var tilbake. Det har eg så lyst til å vise. Dette er lidenskapen min. Det er vanskeleg å legge vekk noko ein bryr seg så mykje om, seier Gangnes vidare.

Få har vore gjennom fleire skademareritt enn den tapre 28-åringen. Den siste korsbandskaden øydela heile OL-sesongen. Sportssjef Clas Brede Bråthen henta raskt inn Gangnes i støtteapparatet rundt dei beste hopparane i landet.

– Eg har vore usikker på om eg skulle gjere comeback, så ærleg skal eg seie at eg har vore. Dropen som fekk det til å renne over, var då eg fekk vere med gutane litt og sjå kva eg eigentleg går glipp av, seier Gangnes.

– Du saknar gutane. Du saknar livsstilen. Livet som toppidrettsutøvar er ganske digg. Du kjenner på det når du er tilbake i miljøet.

Ser ikkje mot Beijing-OL

Sjølv utan Gangnes har hopplandslaget herja i vinter. Det vart laggull både i skiflygings-VM og OL i Pyeongchang.

– Eg hadde eit mål om å vere blant dei fire som var på laget både i OL og skiflygings-VM. Det har vore rart å følgje med frå sidelinja. Eg følte eg var så nær å vere der, men fekk aldri moglegheita til å prøve, seier Gangnes.

– Så no ser du mot Beijing-OL om fire år?

– Nei, så langt seg eg ikkje. Går ting bra og flyt på, kastar eg ikkje inn håndkleet, men eg byrjar å bli såpass oppi åra at eg må ta periode for periode. Og eg veit ikkje kor lang denne perioden blir. Først skal eg på ski, så får vi sjå om det fungerer, seier Gangnes.

Berre tre månader er gått sidan kneoperasjonen, men Kolbukameratene-hopparen er allereie oppe i elleve treningsøkter i veka.

– Alt frå husmortrim til blodsveitte, illustrerer Gangnes.

– Det er ein dørgande kjedeleg periode der eg byggjer musklar og får opp igjen styrken i kneet. Smertene er borte.

Hoppar att i august

– Når kan du teste hoppskia igjen?

– Det blir til hausten, kanskje rundt august månad, seier Gangnes.

Heldigvis kjem han seg på ski før den tid.

– Eg får ikkje køyre på alpinski no, men vi har planar om skikøyring i mai. Dei fysiske testane avgjør om eg får lov, men det er den første milepælen eg har sett.

(©NPK)