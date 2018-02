Dette skjedde i OL i natt

sport

Mowinckel luktar medalje

Ragnhild Mowinckel er i storform, og i utforen i kvinnenekombinasjon kom ho på 2.-plass. Før slalåmdelen, som begynte klokka 7, har ho igjen gode moglegheiter til å ta medalje.

Rival-utøvaren har frå før tatt to OL-sølv under vinterleikane i Pyeongchang.

Norendal med 6.-plass

Silje Norendal klarte ikkje å hevde seg i big air-finalen i natt. Kongsberg-køyraren hamna til slutt på 6.-plass utan at ho på sine tre forsøk var i nærleiken av true favorittane.

Austerrikske Anna Gasser vann framfor Jamie Anderson frå USA. 16 år gamle Zoi Sadowski-Synnott frå New Zealand kapra bronsemedaljen.

Klæbo reiser heim

Johannes Høsflot Klæbo opplyste i natt at han ikkje går femmila i Pyeongchang laurdag. 21-åringen har allereie tatt tre gull i OL-byen, og han sa at han ikkje er motivert til gå den siste langrennsøvinga for herrane i OL.

Det blir enten Emil Iversen eller Didrik Tønseth som tar over plassen til Klæbo.

– Russland har gitt frå seg bronsen

Pressesjefen i curlingforbundet sa i natt på russisk TV at det russiske mixed-laget har gitt frå seg OL-bronsen dei vann på kostnad av den norske duoen Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien.

Curlaren Alexander Krusjelnitskij har testa positivt på det forbodne stoffet meldonium. Det betyr at den norske duoen truleg vil få ettersendt bronsemedaljane.

