Tysk sjokksiger sende «Tre Kronor» ut av OL

Sverige var ein av OL-favorittane i hockey, men mislukkast i kvartfinalen. Dei svenske spelarane veksla mellom raseri og fortviling då fiaskoen var eit faktum.

– Sverige er slått ut av kvartfinalen. Det blir ikkje gøy for dei svenske spelarane å reise heim no. No raslast det med sablane heime i Sverige. Dette hadde vi ikkje venta, sa ishockeyekspert Espen «Shampo» Knutsen i studioet til TVNorge.

Christian Ehrhoff og Marcel Noebels sende tyskarane i føringa i 1. periode. Anton Lander reduserte for svenskane sju minutt ut i 3. periode, men Dominik Kahun auka til 3–1.

Sverige kjempa seg tilbake til 3–3 etter mål av Patrik Hersley og Mikael Wikstrand, men i spelforlenginga sette Patrick Reimer inn nådestøyten for tyskarane. Dermed var den svenske OL-exiten eit faktum, noko som neppe er særleg populært heime i Sverige.

Heller ikkje Finland kom seg vidare i turneringen. Maxim Noreau blei matchvinnar då Canada slo finnane 1–0 i kvarten. Dermed møtast Tyskland og Canada i semifinalen fredag. Tsjekkia møter OAR i den andre semien.

