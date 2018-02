Klæbo gjorde som Heiden

sport

21-åringen gjekk Noreg inn til siger på lagsprinten i Pyeongchang og kunne juble i målområdet saman med makker Martin Johnsrud Sundby. Tidlegare i OL tok trønderen også gull på sprinten og stafetten.

Berre tre andre utøvarar har klart å vinne tre OL-gull i så ung alder som Klæbo. Den amerikanske skøytelegenda Eric Heiden er éin av dei. Han gjorde reint bord på skøyteisen under vinterleikane på heimebane i Lake Placid i 1980. Då hadde han ennå ikkje fylt 22 år.

Sailer og An

OL-meister i ung alder blei også den austerrikske alpinisten Toni Sailer. Han vann både utfor, storslalåm og slalåm under leikane i Cortina d’Ampezzo i 1956. Tenåringssensasjonen hadde berre passert 20 år med nokre månader.

Med til historia høyrer det at Sailer avslutta karrieren berre tre år seinare, som 23-åring.

Tre olympiske gull før fylte 23 år nådde også den sørkoreanske kortbaneløparen Ahn Hyun-soo. 20 år gammal tok han tre gull under vinterleikane i 2006 i Torino. Åtte år seinare blei det dessutan same talet på gull for Russland (som Viktor An) i Sotsji. Det gjer han til ein av historias mest meritterte vinterolympiar.

Første sidan Bjørndalen

Johannes Høsflot Klæbo er også den første norske herreløparen som vinn tre gull i eit og same OL sidan Ole Einar Bjørndalen reiste heim med fire gull frå OL i Salt Lake City i 2002.

Berre tre mannlege langrennsløparar har tidlegare klart å ta tre gull i eitt OL. To av dei er norske. Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang stod begge øvst på sigerspallen tre gonger i Albertville i 1992. Seks år seinare i Nagano gjentok Dæhlie bragda.

Russiske Nikolaj Zimjatov tok på si side tre gull under vinterleikane i 1980.

