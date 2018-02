Dette skjedde i OL i natt

sport

Curling-Ulsrud skuffa

Semifinalehåpet til dei norske curlinggutane heng i ein tynn tråd etter 3-10-tap for Storbritannia i natt. Noreg låg under heile 0–4 etter to omgangar. Skip Thomas Ulsrud og co. fekk det ikkje til å stemme.

– OL har gått opp og ned. Dette var min dårlegaste kamp. Eg møtte ikkje heilt opp. Det var ein dårleg start av meg i dag. Dei andre kampane har vore greie, sa Ulsrud om eigen innsats.

Gode takter frå Mowinckel

Molde-køyraren Ragnhild Mowinckel kom på 6.-plass under utfortreninga i Jeongseon i natt. Ho var 35 hundredelar bak austerrikske Ramona Siebenhofer.

Det var den siste treninga før utforrennet onsdag, og Mowinckel er ute etter å legge til ein medalje i samlinga frå vinterleikane i Sør-Korea. Førre veke tok ho sølv i storslalåm.

Norendals Big Air-finale utsett

I natt kom meldinga om at Big Air-finalen til snowboardjentene er flytta fram frå fredag til torsdag. Finalen til Silje Norendal og co. blir flytta på grunn av dystre vindspådommar for Pyeongchang fredag.

Norendal tok seg til finalen etter å ha komme på 10.-plass i kvalifiseringa.

Svendsen ankermann

Emil Hegle Svendsen blir Noregs ankermann når OL-gullet frå Sotsji i mixedstafett skal forsvarast seinare i dag. I natt vart rekkefølgja klar, og Marte Olsbu går ut først på det norske laget. Deretter kjem Tiril Eckhoff før Johannes Thingnes Bø.

Håpet er at 32 år gamle Svendsen skal vere like kald på standplass i den avgjerande runden som han var då han sikra bronse på fellesstarten søndag.

Canada-gull i halfpipen

Canadiske Cassie Sharpe tok OL-gullet i fristilsfinalen i halfpipe i natt. 25-åringen vann med 95,80 poeng. Ho tok gullet framfor franske Marie Martinod, som forsvarte sølvet sitt frå Sotsji-OL i 2014.

Amerikanske Brita Sigourney tok bronsen.

Meir Canada

Også i isdans var det Canada som kom sigrande ut. Tessa Virtue og Scott Moir, som er regjerande verdsmeistrar, tok sitt andre OL-gull i isdans i natt.

Duoen vann OL-gullet i Vancouver i 2010 og tok sølv i Sotsji fire år etter. I natt var dei tilbake på toppen og vann framfor Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron frå Frankrike. Amerikanske Maia og Alex Shibutani tok bronsen.

