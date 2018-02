Medaljefangst fanga 700.000 sjåarar

sport

Torsdag tok Noreg tre gull, to sølv og ein bronse i Dei olympiske leikane i Pyeongchang. Medaljerushet sørgde også for historisk høge sjåartal for TVNorge og Discovery.

Det heile starta då Aksel Lund Svindal sikra OL-gull i utfor framfor lagkameraten Kjetil Jansrud. Deretter køyrde Ragnhild Mowinckel inn til Noregs første medalje i kvinnealpint på 80 år med sølv i storslalåm.

Ragnhild Haga tok langrennsgullet på 10 kilometer fri teknikk, medan Marit Bjørgen kneip bronsen. Det heile blei avslutta med at Johannes Thingnes Bø tok OL-gull på skiskyttaranes normaldistanse.

Og det var sistnemnde gull som samla flest sjåarar. På det meste sat heile 700.000 nordmenn framfor TV-skjermen, medan 560.000 følgde løpet i snitt.

Gull-løpet til Ragnhild Haga blei sett av 402.000 i snitt, medan 77.000 var oppe klokka 3.30 for å få med seg at Svindal og Jansrud henta heim dei to gjævaste medaljane i utfor. Kvinnene sin 15 kilometer skiskyting hadde dessutan 434.000 sjåarar i snitt.

Tala viser ein sjåarandel på 56 prosent i totalbefolkninga, og 60 prosent i den kommersielle målgruppa, personar frå 15 til 50 år.

– Aldri før har ein så stor del av norske TV-sjåarar følgt sendingane våre gjennom ein heil dag, seier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks.

I tillegg blei det notert nesten 350.000 starta strøymer på strøymetenestene, også det er bestenotering så langt i OL.

(©NPK)