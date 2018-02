Johannes Thingnes Bø tok til tårene etter OL-gullet på normaldistansen

sport

Bø slo tilbake etter ein tung OL-start. Han vart berre nummer 31 på sprinten og nummer 21 på jaktstarten.

– Eg hadde ein superbra dag. Eg opna smart på dei to første rundane. Eg merka at forma vart betre og betre på runde tre og fire. Det er løpsopplegget som gjer at eg tar gull med den skytinga eg har hatt, sa Bø til TVNorge.

– Den beste følelsen i heile verda

Han var litt i tvil om gullet var i boks, men då den endelege beskjeden kom, sleit gullguten med å halde tilbake følelsane.

– Gull er den største draumen som du kan få til, sa Bø og lèt tårene strøyme på.

– Det er den beste følelsen i heile verda. Det er veldig spesielt, fortsette skiskyttaren.

Bø innleidde med eitt tilleggsminutt på den første liggjande skytinga, men to fulle hus løfta han opp i medaljekampen. Éin bom på siste ståande skyting fekk ingen konsekvensar då utfordrar etter utfordrar feila.

Tung for Birkeland

Store namn skaut seg bort, blant dei giganten Martin Fourcade som avslutta med to bom og berre vart nummer fem.

Slovenske Jakov Fak kneip sølvmedaljen, mens Dominik Landertinger frå Austerrike sikra OL-bronse. Fak, som skaut feilfritt, var rett nok berre 5,5 sekund bak Bø i mål, men vart altfor treg i sporet til at innspurten vart verkeleg spennande. Landertinger skaut også fire fulle hus, men var likevel 14,2 sekund bak den norske gullvinnaren.

Emil Hegle Svendsen gjekk inn til tiandeplass, 1.36,7 bak Bø. Han hadde også to tilleggsminutt. Tarjei Bø bomma også to gonger og gjekk inn til 13.-plass.

Lars Helge Birkeland hadde ingen god dag med fire tilleggsminutt og 58.-plass, slått med nesten seks minutt.