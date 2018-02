Dette skjedde i OL i natt

sport

Historiske Svindal

Aksel Lund Svindal blei den eldste OL-vinnaren gjennom tidene i alpint då han tok Noregs første olympiske utforgull i natt. 35-åringen slo austerrikske Mario Matt, som vann i Sotsji-OL i ein alder av 34 år og 319 dagar.

Romerikingen er også den første alpinisten som har vunne tre internasjonale meisterskapsgull i utfor.

Jansrud-sølv

I den same øvinga hamna Kjetil Jansrud 12 små hundredelar bak sin lagkamerat. Vinstra-kjøraren blei nummer to på alle tre utfortreningar i Pyeongchang, og måtte ta til takke med det same i natt.

– Din råtass, var Jansruds melding til Svindal då han såg 35-åringen komme inn 12 hundredelar før.

Mowinckel med sølv

Det var ei tydeleg rørt Ragnhild Mowinckel som kunne juble for eit overraskande sølv under storslalåm for kvinnene på morgonkvisten. Ho tok med det den første norske OL-medaljen i alpint for kvinner sidan 1936 då Laila Schou Nilsen tok bronse i kombinasjonen.

Amerikanske Mikaela Shiffrin vann som venta storslalåmrennet. Federica Brignone kom på bronseplass.

Kronprinsen jubla

Kronprins Haakon følgde utforrennet til herrane i målområdet og kunne juble for gull og sølv.

– Det er imponerande korleis dei prikkar forma inn når det gjeld som mest. Det var fantastisk å vere her og oppleve dette, sa kronprinsen til NTB før han tok seg til målpaddocken for å gratulere Svindal og toaren Jansrud.

Finvêr!

Vind og dårleg vêr har skapt store problem for OL-arrangørane. Fleire renn er blitt utsett denne veka, men torsdagen i Pyeongchang har gitt strålande sol og roleg vind.

Men faren for fleire utsette OL-øvingar er ikkje over. Vêrprognosane for fredag seier at vinden skal ta seg solid opp igjen.

